Непрерывный комендантский час объявили в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В четверг, 31 декабря, в Турции вступил в силу комендантский час, который продлится до 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, принятое по итогам заседания кабинета министров республики, которое ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.
По словам главы государства, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа в стране будет действовать непрерывный комендантский час с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января.
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Как сообщил СМИ представитель Министерства культуры и туризма Турции, введенный властями комендантский час не коснется иностранных туристов.
Однако 30 декабря турецкое МВД выпустило циркуляр о введении дополнительных ограничений, которые будут распространяться на иностранных туристов. Так, согласно документу, с 21.00 31 декабря до 10.00 1 января им будет запрещено выходить на центральные туристические улицы и площади всех турецких городов и провинций.