Безпеку Одеси в новорічну ніч забезпечуватимуть посилені наряди поліції
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 грудня. УНН. В новорічну ніч в Одесі працюватимуть посилені наряди поліції. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції.
45 екіпажів разом із співробітниками пішого наряду слідкуватимуть за порядком у місцях масового скупчення людей, а саме, в районі “Привозу”, Приморського бульвару, Думської площі, вул.Дерибасівської, а також на інших центральних вулицях міста.
“На випадок надзвичайних подій додатково підготовлено резерв правоохоронців, і за необхідності вони також будуть задіяні”, — розповіла речник патрульної поліції Алла Марченко.
Крім того, особливу увагу правоохоронці звернуть на дорожню безпеку, зокрема це стосується стану алкогольного сп’яніння водіїв, безперешкодний проїзд людей із обмеженими можливостями тощо.