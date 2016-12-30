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Безопасность Одессы в новогоднюю ночь будут обеспечивать усиленные наряды полиции

Безопасность Одессы в новогоднюю ночь будут обеспечивать усиленные наряды полиции

Киев • УНН

 • 6912 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В новогоднюю ночь в Одессе будут работать усиленные наряды полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

45 экипажей вместе с сотрудниками пешего наряда следить за порядком в местах массового скопления людей, в частности, в районе "Привоза", Приморского бульвара, Думской площади, ул.Дерибасовская, а также на других центральных улицах города.

"В случае чрезвычайных событий дополнительно подготовлен резерв правоохранителей, и при необходимости они также будут задействованы", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.

Кроме того, особое внимание правоохранители обратят на дорожную безопасность, в частности это касается состояния алкогольного опьянения водителей, беспрепятственный проезд людей с ограниченными возможностями и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

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