Безопасность Одессы в новогоднюю ночь будут обеспечивать усиленные наряды полиции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. В новогоднюю ночь в Одессе будут работать усиленные наряды полиции. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
45 экипажей вместе с сотрудниками пешего наряда следить за порядком в местах массового скопления людей, в частности, в районе "Привоза", Приморского бульвара, Думской площади, ул.Дерибасовская, а также на других центральных улицах города.
"В случае чрезвычайных событий дополнительно подготовлен резерв правоохранителей, и при необходимости они также будут задействованы", - рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Алла Марченко.
Кроме того, особое внимание правоохранители обратят на дорожную безопасность, в частности это касается состояния алкогольного опьянения водителей, беспрепятственный проезд людей с ограниченными возможностями и тому подобное.