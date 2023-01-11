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Безпека, євроінтеграція та енергетика: Зеленський розповів деталі перемовин з президентами Польщі та Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Головними темами сьогоднішніх перемовин президентів України, Польщі та Литви були посилення безпеки, інтеграція з ЄС та НАТО, а також захист української енергетичної інфраструктури від російських ударів. Про це на спільному брифінгу з лідерами Анджеєм Дудою (Польща) та Гітанасом Науседою (Литва) заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Безпека, євроінтеграція та енергетика: Зеленський розповів деталі перемовин з президентами Польщі та Литви

Цитата

“Головну увагу сьогодні на переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував друзів, щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань росії до нової ескалації на фронті. Ми знаємо, до чого готуватись. Ми знаємо, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави-терориста”, – наголосив Зеленський.

Деталі

Він додав, що лідери детально обговорили постачання зброї для України та конкретні можливості обмежити потенціал російської агресії.

“Я розказав, якого прогресу ми досягли у просуванні української формули миру. Все більше держав, все більше лідерів готові проявити лідерство в реалізації пунктів цієї формули. Вони реалістичні. Під час другої частини нашої зустрічі ми обговоримо, в яких напрямках Польща, Литва бачать своє лідерство, свої можливі зусилля в реалізації цієї формули”, – продовжив президент.

Відновлення усіх елементів безпеки, територіальна цілісність України, повернення усіх українців, полонених та депортованих з російської неволі, а також справедливе покарання для російських терористів – все це буде, зазначає Зеленський.

“Значну увагу ми приділили нашій подальшій інтеграції в рамках Європейського Союзу і НАТО. Готуємось до саміту “Україна-ЄС”, який має вже відбутися незабаром. Готуємося до початку переговорів щодо членства України в ЄС, які мають відбутися, ми сподіваємося, вже цього року. Готуємося до нових кроків, які будуть більше поєднувати український оборонний досвід. Було би максимально ефективним, і таким, що відповідає нашому оборонному потенціалу рішення держав-членів НАТО про започаткування механізму прискорення інтеграції країн до Альянсу”, – наголосив Голова держави.

Він додав, що Україна розраховує на прогрес у цьому напрямку під час Вільнюського саміту вже цього року.

Окремо сторони обговорили співпрацю в захисті української енергетики. Це стосується української енергетичної інфраструктури, захист від російських ударів, відновлення об’єктів нашої енергетики, і стратегічних питань взаємодії.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у Польщі вже є рішення про передачу Україні танкової роти німецьких “Leopard” у межах міжнародної коаліції.

Також президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки.

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