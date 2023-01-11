Безопасность, евроинтеграция и энергетика: Зеленский рассказал детали переговоров с президентами Польши и Литвы

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“Главное внимание сегодня на переговорах мы уделили вопросам безопасности. Я проинформировал друзей, о ситуации на передовой нашего государства, о приготовлениях россии к новой эскалации на фронте. Мы знаем, к чему готовиться. Мы знаем, к чему готовится государство-террорист. Мы будем отвечать. Именно сейчас делаем максимум, чтобы любая новая эскалация приблизила финал государства-террориста”, – подчеркнул Зеленский.

Детали

Он добавил, что лидеры подробно обсудили поставки оружия для Украины и конкретные возможности ограничить потенциал российской агрессии.

“Я рассказал, какого прогресса мы достигли в продвижении украинской формулы мира. Все больше государств, все больше лидеров готовы проявить лидерство в реализации пунктов этой формулы. Они реалистичны. Во время второй части нашей встречи мы обсудим, в каких направлениях Польша, Литва видят свое лидерство, свои возможные усилия в реализации этой формулы”, – продолжил президент.

Восстановление всех элементов безопасности, территориальная целостность Украины, возвращение всех украинцев, пленных и депортированных из российской неволи, а также справедливое наказание для российских террористов – все это будет, отмечает Зеленский.

“Значительное внимание мы уделили нашей дальнейшей интеграции в рамках Европейского Союза и НАТО. Готовимся к саммиту “Украина-ЕС”, который должен уже состояться вскоре. Готовимся к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, которые должны состояться, мы надеемся, уже в этом году. Готовимся к новым шагам, которые будут больше объединять украинский оборонный опыт. Было бы максимально эффективным, и таким, что соответствует нашему оборонному потенциалу решение государств-членов НАТО о начале механизма ускорения интеграции стран в Альянс”, – подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что Украина рассчитывает на прогресс в этом направлении во время Вильнюсского саммита уже в этом году.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в защите украинской энергетики. Это касается украинской энергетической инфраструктуры, защита от российских ударов, восстановление объектов нашей энергетики, и стратегических вопросов взаимодействия.

Дополнение

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши уже есть решение о передаче Украине танковой роты немецких “Leopard” в рамках международной коалиции.

Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки.