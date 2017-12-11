Безпека стане пріоритетним напрямком розвитку дорожньої сфери у 2018 році

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наступного року Уряд приділятиме значну увагу не лише розбудові автошляхів, а й підвищенню безпеки магістралей. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.