Безпека стане пріоритетним напрямком розвитку дорожньої сфери у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Наступного року Уряд приділятиме значну увагу не лише розбудові автошляхів, а й підвищенню безпеки магістралей. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Як уточнив прем’єр, до кінця поточного року Кабмін планує схвалити Стратегію розвитку дорожнього господарства, і з наступного працювати за цим планом.
“В 2018 році загальний бюджет будівництва доріг становитиме безпрецедентну суму — 46,7 млрд грн. Протягом 3-5 років у нас буде нова якість доріг”, — наголосив Гройсман.
Водночас, за його словами, це створює і ризики. Часто українці не дотримуються елементарних правил безпеки на дорогах, не кажучи вже про правила дорожнього руху.
“Тому ми будемо витрачати ресурси на безпеку — будівництво переходів над дорогами, освітлення, заходи, які зменшують швидкість — цими питанням будемо опікуватися”, — додав прем’єр.
Зауважимо, з початку 2017 року в Україні реконструювали і побудували більше 2 тис. км доріг, що вдвічі перевищує показники минулого року. З березня всі роботи будуть відновлені. Пріоритетом для Уряду є будівництво траси коридору Go-highway — з портів Чорного моря до Західного кордону в напрямку Балтики, а також трас на Схід, передусім Київ — Харків — Довжанський.
Нагадаємо, у 2018 році на заходи безпеки на дорогах буде виділено 1,9 млрд грн.