Безопасность станет приоритетным направлением развития дорожной сферы в 2018 году

Как уточнил премьер, до конца текущего года Кабмин планирует одобрить Стратегию развития дорожного хозяйства, и со следующего года работать по этому плану.

"В 2018 году общий бюджет строительства дорог составит беспрецедентную сумму - 46,7 млрд грн. В течение 3-5 лет у нас будет новое качество дорог", - отметил Гройсман.

Однако, по его словам, это создает и риски. Часто украинцы не соблюдают элементарных правил безопасности на дорогах, не говоря уже о правилах дорожного движения.

"Поэтому мы будем тратить ресурсы на безопасность - строительство переходов над дорогами, освещение, мероприятия, которые уменьшают скорость - этим вопросам будем заниматься", - добавил премьер.

Заметим, с начала 2017 года в Украине реконструировали и построили более 2 тыс. км дорог, что в два раза превышает показатели прошлого года. С марта все работы будут возобновлены. Приоритетом для правительства является строительство трассы коридора Go-highway - из портов Черного моря до западной границы в направлении Балтики, а также трасс на Восток, прежде всего Киев - Харьков - Довжанский.

Напомним, в 2018 году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн.