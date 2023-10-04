Бездоганна репутація: Вінницька птахофабрика увійшла до рейтингу топових підприємств України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Вінницька птахофабрика увійшла до рейтингу кращих підприємств країни, які продемонстрували високу економічну ефективність, бездоганну репутацію та надійність у 2022 році, передає УНН.
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Так, зокрема в категорії «Сільське господарство» підприємство посіло перше місце.
Рейтинг оприлюднив сервіс Опендатабот, згідно з аналізом фінансових звітів, що опублікували українські компанії за минулий рік. Також важливу роль відіграла ділова репутація бізнесу.
Серед лідерів українського ринку, які змогли наростити обсяги, забезпечити розвиток економіки країни та продовольчої безпеки у рік повномасштабного вторгнення, також інші птахофабрики МХП – Миронівська та Оріль-Лідер.
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Довідка
МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
Компанія МХП — вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур — 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.