Безупречная репутация: Винницкая птицефабрика вошла в рейтинг топовых предприятий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Винницкая птицефабрика вошла в рейтинг лучших предприятий страны, которые продемонстрировали высокую экономическую эффективность, безупречную репутацию и надежность в 2022 году, передает УНН.
Детали
Так, в частности в категории «Сельское хозяйство» предприятие заняло первое место.
Рейтинг обнародовал сервис Опендатабот, согласно анализу финансовых отчетов, опубликованных украинскими компаниями за прошлый год. Также важную роль сыграла деловая репутация бизнеса.
Среди лидеров украинского рынка, которые смогли нарастить объемы, обеспечить развитие экономики страны и продовольственной безопасности в год полномасштабного вторжения, также другие птицефабрики МХП – Мироновская и Орель-Лидер.
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Справка
МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.
Компания МХП — весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур — 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.