Бездіяльність НКРЕКП сприяє монополізації енергетичного ринку - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Бездіяльність НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії створює умови для монополізації ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з питань енергетики Михайло Гончар.
"Регулятор своєю бездіяльністю діє на користь того, хто займає домінуюче положення на ринку електроенергії. Щоправда не знаю, це відбувається свідомо чи ні", - каже він.
Гончар нагадав, що Рада пробувала "переформатувати" НКРЕКП, ухваливши закон про зміну статусу органу (законопроект № 2490-1, схвалений за основу 5 грудня 2019 року, - ред.). Однак, перезавантажити НКРЕКП не вдалося.
"НКРЕКП як не було незалежним органом так і не є. Лише формально - на папері. Є відповідний і класний закон, але на практиці все інакше", - додав він.
Нагадаємо, про неефективність роботи Нацкомісії у сфері енергетики заявили в АМКУ.
У Комітеті вважають, що НКРЕКП на оптовому ринку електричної енергії бездіє, що створює умови для порушення закону про захист економічної конкуренції.
Додамо, що компетентність нинішнього складу НКРЕКП визначає Окружний адміністративний суд міста Києва.