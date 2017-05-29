Без введення миротворчої місії на Донбасі буде важко досягти деокупації - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Без введення миротворчої місії на окуповані території Донбасу дуже важко досягти там демілітаризації та деокупації. Про це під час зустрічі з постійними представниками держав-учасниць ОБСЄ повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"Без введення миротворчої місії на окуповані території дуже важко досягти там демілітаризації та деокупації. Тому ми стоїмо на позиції, все-таки, що потрібно, аби було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі", - сказала вона.
І.Геращенко додала, що це питання блокує одна країна, яка розв’язала війну на Донбасі.
Нагадаємо, І.Геращенко виступила за прийняття резолюції на ПА ОБСЄ через загибель спостерігача на Донбасі.