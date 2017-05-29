Без введения миротворческой миссии на Донбассе будет трудно достичь деоккупации - И.Геращенко

"Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории очень трудно достичь там демилитаризации и деоккупации. Поэтому мы стоим на позиции, все-таки, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала она.

И.Геращенко добавила, что этот вопрос блокирует одна страна, которая развязала войну на Донбассе.

Напомним, И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе.