Без введения миротворческой миссии на Донбассе будет трудно достичь деоккупации - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории Донбасса очень трудно достичь там демилитаризации и деоккупации. Об этом во время встречи с постоянными представителями государств-участников ОБСЕ сообщила первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"Без введения миротворческой миссии на оккупированные территории очень трудно достичь там демилитаризации и деоккупации. Поэтому мы стоим на позиции, все-таки, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе", - сказала она.
И.Геращенко добавила, что этот вопрос блокирует одна страна, которая развязала войну на Донбассе.
Напомним, И.Геращенко выступила за принятие резолюции ПА ОБСЕ из-за гибели наблюдателя на Донбассе.