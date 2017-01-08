Без світла залишилось 35 населених пунктів в Україні

“Внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 35 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Одеській — 24 н.п., Херсонській — 7 н.п., Миколаївській — 2 н.п., Дніпропетровській — 1 н.п., Волинській — 1 н.п.”, — йдеться у повідомленні.

Наразі до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на засніженій трасі під Миколаєвом бійці ДСНС врятували 4 дітей та їх батьків.