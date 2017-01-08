Без света осталось 35 населенных пунктов в Украине

"В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесской - 24 н.п., Херсонской - 7 н.п. , Николаевской - 2 н.п., Днепропетровской - 1 н.п., Волынской - 1 н.п. ", - говорится в сообщении.

Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на заснеженной трассе под Николаевом бойцы ГосЧС спасли 4 детей и их родителей.