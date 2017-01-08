Без света осталось 35 населенных пунктов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Из-за непогоды по состоянию на 07:00 воскресенья обесточенными остается 35 населенных пунктов в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"В результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 35 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесской - 24 н.п., Херсонской - 7 н.п. , Николаевской - 2 н.п., Днепропетровской - 1 н.п., Волынской - 1 н.п. ", - говорится в сообщении.
Сейчас к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на заснеженной трассе под Николаевом бойцы ГосЧС спасли 4 детей и их родителей.