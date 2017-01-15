Без світла залишаються 12 населених пунктів на Закарпатті

"Станом на 13:00 15 січня знеструмленими на Закарпатті залишаються 12 населених пуктів: Великоберезнянський район (с.Чорноголова, с.Буківцеве), Перечинський район (с.Туриця, с.Турички, с.Лумшори, с.Липовець, с.Лікіцари), Міжгірський район (с.Річка, с.Лісковець, с.Тюшка, с.Син. Поляна, с.Рекіти)", - йдеться у повідомленні.

Над ліквідацією працюють аварійні бригади РЕМ.

Також повідомляється, що обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає. Заторів та постраждалих через негоду не зафіксовано.