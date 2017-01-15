Без света остаются 12 населенных пунктов в Закарпатской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. По состоянию на 13:00 обесточенными остаются 12 населенных пунктов в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 13:00 15 января обесточенными в Закарпатской области остаются 12 населенных пунктов: Великоберезнянский район (с.Черноголова, с.Букивцево), Перечинский район (с.Турица, с.Турички, с.Лумшоры, с.Липовец, с.Ликицары), Мукачевский район (с.Ричка, с.Лисковец, с.Тюшка, с.Син. Поляна, с.Рекиты)", - говорится в сообщении.
Над ликвидацией работают аварийные бригады РЭС.
Также сообщается, что ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет. Заторов и пострадавших из-за непогоды не зафиксировали.