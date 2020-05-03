Без серйозних спалахів COVID-19: у МОЗ назвали найважливіший результат карантину

Степанов зауважив, що вже 17 днів поспіль "ми спостерігаємо захворюваність в рамках від 400 до 600 людей на добу".

"Ми вважаємо, що наші протиепідемічні і карантинні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому що у нас не існує серйозних спалахів, які б відразу відобразились на системі охорони здоров’я надавати медичну допомогу. Впевнений, що якщо ми і надалі будемо дотриматись всіх цих рекомендацій від міністерства охорони здоров’я, у нас буде проходити вся епідемія у режимі, який є на сьогодні, з поступовим зниженням кількості захворюванності і збільшенням кількості одужавших людей. Таким чином ми будемо в змозі повністю побороти коронавірусну хворобу”, — сказав міністр.

Нагадаємо, станом на ранок 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 502 нові випадки.