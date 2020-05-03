Без серьезных вспышек COVID-19: в Минздраве назвали самый важный результат карантина

Степанов отметил, что уже 17 дней подряд "мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки".

"Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует серьезных вспышек, которые сразу отразились бы на системе здравоохранения в оказании медицинской помощи. Уверен, что если мы и дальше будем придерживаться всех этих рекомендаций от министерства здравоохранения, у нас будет проходить вся эпидемия в режиме, который является на сегодняшний день, с постепенным снижением количества заболеваемости и увеличением количества выздоровевших людей. Таким образом мы будем в состоянии полностью побороть коронавирусную болезнь", - сказал министр.

Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.