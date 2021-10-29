"Слуг народу" не пустять на фракцію без ПЛР-тесту чи ковід-сертифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На засідання фракції народних депутатів від “Слуг народу” 1 листопада не пускатимуть депутатів без сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, або наявності ПЛР-тесту. Про це журналісту УНН повідомила речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук.
Цитата
“Засідання фракції пройде із дотриманням усіх карантинних обмежень, передбачених правилами червоної зони. Допуск депутатів відбуватиметься за наявністю ПЛР-тесту або вакцинації”, - зазначила Палійчук.
Додамо
Речниця “Слуг народу” раніше інформувала, що народні депутати фракції зберуться на засідання 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий” у Києві. На ньому планують розглянути:
кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
обрання першого заступника голови фракції.
Як повідомила Палійчук, кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.
Також нардепи розглянуть інші питання, пов'язані з роботою фракції.
Контекст
З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину.
Зокрема, забороняється:
робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
проведення масових заходів тощо.
Наголошувалося, що обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.