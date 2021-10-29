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"Слуг народу" не пустять на фракцію без ПЛР-тесту чи ковід-сертифікату

Київ • УНН

 • 25659 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На засідання фракції народних депутатів від “Слуг народу” 1 листопада не пускатимуть депутатів без сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, або наявності ПЛР-тесту. Про це журналісту УНН повідомила речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук.

"Слуг народу" не пустять на фракцію без ПЛР-тесту чи ковід-сертифікату

Цитата

“Засідання фракції пройде із дотриманням усіх карантинних обмежень, передбачених правилами червоної зони. Допуск депутатів відбуватиметься за наявністю ПЛР-тесту або вакцинації”, - зазначила Палійчук.

Додамо

Речниця “Слуг народу” раніше інформувала, що народні депутати фракції зберуться на засідання 1 листопада, о 19:00 в КВЦ “Парковий” у Києві. На ньому планують розглянути:

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції.

Як повідомила Палійчук, кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець.

Також нардепи розглянуть інші питання, пов'язані з роботою фракції.

Контекст

З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину.

Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,

проведення масових заходів тощо.

Наголошувалося, що обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

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