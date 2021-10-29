"Слуг народа" не пустят на фракцию без ПЦР-теста или ковид-сертификата
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На заседание фракции народных депутатов от "Слуги народа" 1 ноября не будут пускать депутатов без сертификата о вакцинации от коронавируса или наличия ПЦР-теста. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь "Слуг народа" Юлия Палийчук.
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Заседание фракции пройдет с соблюдением всех карантинных ограничений, предусмотренных правилами красной зоны. Допуск депутатов будет проходить при наличии ПЦР-теста или вакцинации”, - отметила Палийчук.
Добавим
Пресс-секретарь "Слуг народа" ранее информировала, что народные депутаты фракции соберутся на заседание 1 ноября, в 19:00 в КВЦ "Парковый" в Киеве. На нем планируют рассмотреть:
кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады;
избрание первого заместителя главы фракции.
Как сообщила Палийчук, кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец.
Также нардепы рассмотрят другие вопросы, связанные с работой фракции.
Контекст
С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина.
В частности, запрещается:
работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
проведение массовых мероприятий и т.п.
Отмечалось, что ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы.