Без опалення в Харкові наразі залишаються 35 будинків - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Наразі без опалення залишаються 35 житлових будинків в результаті аварії на тепломережах у Харкові. Про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо аварійної ситуації в Харкові та запобігання надзвичайним подіям у зв’язку з похолоданням, передає кореспондент УНН.
“На цей час по резервній лінії запущено теплоносії. У нас залишилося поки що 35 будинків без опалення. Ми розуміємо, що дуже низька температура. З іншого боку, ми розуміємо, що резервна лінія навантажує ті котли, які не передбачені для постачання цієї теплової енергії. Ми очікуємо завершення робіт по основній лінії теплопостачання, яка дасть можливість відновити в штатному напрямку подачу теплоносія”, — сказав Г.Зубко.
У свою чергу перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький зазначив, що вже завершені роботи на основній лінії тепломережі у Харкові.
“Тому маю надію, що до кінця дня теплопостачання всіх об’єктів житлової сфери буде відновлено в повному обсязі”, — додав він.
Як повідомляв УНН, у Харкові через аварію на тепломережі без теплопостачання були 666 об’єктів житлової та соціально-побутової сфери у двох районах міста. Наразі ремонтні роботи тривають.