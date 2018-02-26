Без опалення в Харкові наразі залишаються 35 будинків - Зубко

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Наразі без опалення залишаються 35 житлових будинків в результаті аварії на тепломережах у Харкові. Про це сьогодні повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо аварійної ситуації в Харкові та запобігання надзвичайним подіям у зв’язку з похолоданням, передає кореспондент УНН.