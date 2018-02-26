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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59608 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71813 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74681 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 106188 просмотра

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Без отопления в Харькове остаются 35 домов - Зубко

Без отопления в Харькове остаются 35 домов - Зубко

Киев  •  УНН

 • 6625 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сейчас без отопления остаются 35 жилых домов в результате аварии на теплосетях в Харькове. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по аварийной ситуации в Харькове и предотвращению чрезвычайных событий в связи с похолоданием, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время по резервной линии запущены теплоносители. У нас осталось пока 35 домов без отопления. Мы понимаем, что очень низкая температура. С другой стороны, мы понимаем, что резервная линия нагружает те котлы, которые не предусмотрены для поставки этой тепловой энергии. Мы ожидаем завершения работ по основной линии теплоснабжения, которая позволит восстановить в штатном направлении подачу теплоносителя", - сказал Г.Зубко.

В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил, что уже завершены работы на основной линии теплосети в Харькове.

"Поэтому надеюсь, что к концу дня теплоснабжение всех объектов жилищной сферы будет возобновлено в полном объеме", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения были 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Сейчас ремонтные работы продолжаются.

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