Без отопления в Харькове остаются 35 домов - Зубко

"В настоящее время по резервной линии запущены теплоносители. У нас осталось пока 35 домов без отопления. Мы понимаем, что очень низкая температура. С другой стороны, мы понимаем, что резервная линия нагружает те котлы, которые не предусмотрены для поставки этой тепловой энергии. Мы ожидаем завершения работ по основной линии теплоснабжения, которая позволит восстановить в штатном направлении подачу теплоносителя", - сказал Г.Зубко.

В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил, что уже завершены работы на основной линии теплосети в Харькове.

"Поэтому надеюсь, что к концу дня теплоснабжение всех объектов жилищной сферы будет возобновлено в полном объеме", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения были 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Сейчас ремонтные работы продолжаются.