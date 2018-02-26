Без отопления в Харькове остаются 35 домов - Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сейчас без отопления остаются 35 жилых домов в результате аварии на теплосетях в Харькове. Об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по аварийной ситуации в Харькове и предотвращению чрезвычайных событий в связи с похолоданием, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время по резервной линии запущены теплоносители. У нас осталось пока 35 домов без отопления. Мы понимаем, что очень низкая температура. С другой стороны, мы понимаем, что резервная линия нагружает те котлы, которые не предусмотрены для поставки этой тепловой энергии. Мы ожидаем завершения работ по основной линии теплоснабжения, которая позволит восстановить в штатном направлении подачу теплоносителя", - сказал Г.Зубко.
В свою очередь первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцкий отметил, что уже завершены работы на основной линии теплосети в Харькове.
"Поэтому надеюсь, что к концу дня теплоснабжение всех объектов жилищной сферы будет возобновлено в полном объеме", - добавил он.
Как сообщал УНН, в Харькове из-за аварии на теплосети без теплоснабжения были 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города. Сейчас ремонтные работы продолжаются.