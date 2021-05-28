Без Коноплянки: Україна втратила двох гравців перед Євро-2020

Деталі

Допомогти команді не зможуть Євген Коноплянка ("Шахтар") та Віктор Коваленко ("Аталанта"). В обох однакове ушкодження — надрив задньої поверхні стегна, після якого хлопці не встигнуть відновитися до початку фінального турніру.

Примітно, що цього сезону Коваленко за "Аталанту" і "Шахтар" відіграв всього 12 матчів і забив чотири голи. Коноплянка відіграв 14 баталій і не відзначився результативними діями.

Доповнення

Збірна України 3 і 7 червня проведе контрольні матчі проти Північної Ірландії та Кіпру відповідно.

Нагадаємо

У першому спарингу в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1).