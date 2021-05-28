Без Коноплянки: Україна втратила двох гравців перед Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Національна команда України розпочала другий збір в рамках підготовки до Євро-2020, який, як і перший, пройде в Харкові, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Допомогти команді не зможуть Євген Коноплянка ("Шахтар") та Віктор Коваленко ("Аталанта"). В обох однакове ушкодження — надрив задньої поверхні стегна, після якого хлопці не встигнуть відновитися до початку фінального турніру.
Примітно, що цього сезону Коваленко за "Аталанту" і "Шахтар" відіграв всього 12 матчів і забив чотири голи. Коноплянка відіграв 14 баталій і не відзначився результативними діями.
Доповнення
Збірна України 3 і 7 червня проведе контрольні матчі проти Північної Ірландії та Кіпру відповідно.
Нагадаємо
У першому спарингу в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1).