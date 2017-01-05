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Без газопостачання можуть залишитись 7 житомирських шкіл і 5 дитсадків

Без газопостачання можуть залишитись 7 житомирських шкіл і 5 дитсадків

Київ • УНН

 • 7784 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 січня. УНН. Сім житомирських шкіл і п’ять дошкільних навчальних закладів можуть залишитись без газопостачання. Про це повідомляє прес-служба ПАТ “Житомиргаз”, передає УНН.

“9 грудня 2016 року управління освіти Житомирської міськради повідомило „Житомиргаз“ про те, що відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради № 709 від 03.08.2016 р., з 1 січня 2017 року до управління освіти входять лише два об’єкти, решта навчальних закладів міста (школи та дитячі садочки) мають статус самостійної юридичної особи. Для юридичного оформлення взаємовідносин з постачальниками газу ці бюджетні установи повинні пройти процедуру замовлення у постачальника необхідного обсягу газу на наступний період та сплатити за нього. Крім того, юридичні особи мають надати „Житомиргазу“ документи, необхідні для укладення договору на розподіл газу. Якщо ці умови не виконані, то відбір газу вважається несанкціонованим. Дії „Житомиргазу“ у такій ситуації обмежені законодавством, яке зобов’язує примусово зупинити газозабезпечення навчальних закладів у разі, якщо вони відмовляться зробити це самостійно”, — повідомляють у ПАТ “Житомиргаз”.
Також, згідно з інформацією ПАТ “Житомиргаз” надало міськраді повідомлення про можливе припинення газопостачання.

“Втім, керівництво міста не звернуло на це належну увагу і досі не потурбувалося, щоб виконати вимоги законодавства і в опалювальний період забезпечити газом навчальні заклади”, — наголошує Лариса Продоус, комерційний директор “Житомиргазу”.

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