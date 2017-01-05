Без газоснабжения могут остаться 7 житомирских школ и 5 детских садов

"9 декабря 2016 года управление образования Житомирского горсовета сообщило в "Житомиргаз" о том, что согласно решения исполнительного комитета Житомирского городского совета № 709 от 03.08.2016 г., с 1 января 2017 года в управление образования входят лишь два объекта, остальные учебные заведения города (школы и детские сады) имеют статус самостоятельного юридического лица. Для юридического оформления взаимоотношений с поставщиками газа эти бюджетные учреждения должны пройти процедуру заказа у поставщика необходимого объема газа на будущий период и уплатить за него. Кроме того, юридические лица должны предоставить "Житомиргазу" документы, необходимые для заключения договора на распределение газа. Если эти условия не выполнены, то отбор газа считается несанкционированным. Действия "Житомиргаза" в такой ситуации ограничены законодательством, которое обязывает принудительно остановить газообеспечение учебных заведений в случае, если они откажутся сделать это самостоятельно", — сообщают в ПАО "Житомиргаз".

Также, согласно информации ПАО "Житомиргаз" предоставило горсовету сообщение о возможном прекращении газоснабжения.

"Впрочем, руководство города не обратило на это должное внимание и до сих пор не позаботилось, чтобы выполнить требования законодательства и в отопительный период обеспечить газом учебные заведения", — подчеркивает Лариса Продоус, коммерческий директор "Житомиргаза".