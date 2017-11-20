Без дрібних монет: НБУ пояснив як заокруглювати ціни

Водночас зазначається, що підприємства й надалі зможуть встановлювати ціни, які закінчуються на 99 копійок. При цьому сума розрахунку до 10 копійок заокруглюватиметься наступним чином.

“Якщо сума розрахунку закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки — вона заокруглюється до 0 у сторону зменшення (вигода покупця). Якщо сума розрахунку закінчується на 5, 6, 7, 8, 9 копійок — вона заокруглюється до 0 у сторону збільшення (вигода продавця)”, — повідомили у НБУ.

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Варто сказати, що українці й надалі зможуть використовувати монети дрібних номіналів для купівлі товарів та послуг.

“Монети (1, 2, 5, 25 копійок) залишаться в обігу необмежений період часу. Громадяни зможуть розраховуватися ними або обмінювати накопичені монети у банківських установах”, — наголосив регулятор.

Отже, у разі наявності монет відповідних номіналів у покупця, чи у продавця, споживачі зможуть використовувати їх у розрахунках.

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При цьому підприємствам доведеться зазначати в чеках загальні суми покупки до заокруглення та після нього, зокрема, використовуючи механізм надбавок/знижок. У Нацбанку запевнили, що це не потребуватиме додаткових витрат на переналаштування РРО.

“При безготівкових розрахунках заокруглення не повинно здійснюватися, оскільки копійки залишаться законною платіжною грошовою одиницею в Україні”, — пояснили в НБУ.

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Як додали в Нацбанку, усі накопичені монети можна обміняти на банкноти або на інші (більших номіналів) монети у відділеннях банків чи безпосередньо у регіональних підрозділах Національного банку України. Усі фінансові установи (а також підприємства торгівлі/сфери послуг) зобов’язані приймати їх до розрахунків або для зарахування на рахунки.

Зазначимо, Національний банк пропонує обговорити з громадськістю правила заокруглення до 18 грудня 2017 року. І вже після отримання та узагальнення відгуків ухвалюватиме рішення про встановлення таких правил та їх терміни.

Нагадаємо, НБУ запропонував припинити випуск монет дрібного номіналу.