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Без мелких монет: НБУ объяснил как округлять цены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Национальном банке Украины предложили правила округления цен, которые предусматривают закругления только общей суммы расчетов в чеке. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает УНН.

В то же время отмечается, что предприятия и в дальнейшем смогут устанавливать цены, которые заканчиваются на 99 копеек. При этом сумма расчета до 10 копеек будет округлятся следующим образом: "Если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки - она ​​округляется до 0 сторону уменьшения (выгода покупателя). Если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек - она ​​округляется до 0 сторону увеличения (выгода продавца)", - сообщили в НБУ.

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Стоит сказать, что украинцы и в дальнейшем смогут использовать монеты мелких номиналов для покупки товаров и услуг.

"Монеты (1, 2, 5, 25 копеек) останутся в обращении неограниченный период времени. Граждане смогут рассчитываться ими или обменивать накопленные монеты в банковских учреждениях", - отметил регулятор.

Итак, при наличии монет соответствующих номиналов у покупателя, или у продавца, потребители смогут использовать их в расчетах.

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При этом предприятиям придется указывать в чеках общие суммы покупки до закругления и после него, в частности, используя механизм надбавок/скидок. В Нацбанке заверили, что это не потребует дополнительных расходов на перенастройки РРО.

"При безналичных расчетах округление не должно осуществляться, поскольку копейки останутся законной платежной денежной единицей в Украине", - пояснили в НБУ.

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Как добавили в Нацбанке, все накопленные монеты можно обменять на банкноты или на другие (больших номиналов) монеты в отделениях банков или непосредственно в региональных подразделениях Национального банка Украины. Все финансовые учреждения (а также предприятия торговли/сферы услуг) обязаны принимать их расчетам или для зачисления на счета.

Отметим, Национальный банк предлагает обсудить с общественностью правила округления до 18 декабря 2017 года. И уже после получения и обобщения отзывов принимать решение об установлении таких правил и их сроки.

Напомним, НБУ предложил прекратить выпуск монет мелкого номинала.

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