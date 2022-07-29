"Без чиєїсь вказівки він би цього не робив": родичі Ноздровської не вірять, що Россошанський сам вбив правозахисницю

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“Я вважаю, що він там був, тому що він обмовився, були такі моменти, якби людина не була б там присутня… ну, по пам’яті він кілька разів повторював деякі моменти – якби він брехав, він би вже нову якусь версію придумав, інші моменти придумував би, а так, він одне й теж розповідає, тобто він там був, але те, що він це сам зробив – це взагалі брехня. Я в це не вірю, тому що він у той день був в алкогольному сп’янінні. Це людина, яка курить, тобто він, по-перше, фізично цього не міг зробити, по-друге, у нього, мені здається, й духу не вистачило б цього зробити. По факту було 17 ударів ножем, а він каже, що їх було 3. Деякі розбіжності. Він не сам це зробив однозначно. Йому не було потрібно це робити, якби це було без чиєїсь вказівки – він би цього не робив, я вважаю”, – розповіла донька активістки.

Нагадаємо

Підсудний Юрій Россошанський заперечує свою причетність до вбивства. На суді він заявив, що його змусили зізнатися у злочині.

Раніше родичі Ноздровської розповідали, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. До 2014 року Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Разом з тим, донька Ноздровської на суді заявила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб, який на ньому був.

Яценко наразі не є фігурантом справи, а свою причетність до злочину заперечує.