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"Без чьего-либо указания он бы этого не делал": родственники Ноздровской не верят, что Россошанский сам убил правозащитницу

Киев • УНН

 • 219978 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Родственники правозащитницы Ирины Ноздровской, которую в 2018 году нашли мертвой в Киевской области, не верят, что подсудимый Юрий Россошанский мог единолично совершить преступление. Об этом в интервью УНН рассказала дочь погибшей Анастасия Ноздровская.

Цитата

“Я считаю, что он там был, потому что он оговорился, были такие моменты, если бы человек не присутствовал бы там… ну, по памяти он несколько раз повторял некоторые моменты – если бы он лгал, он бы уже новую какую-то версию придумал, другие моменты придумывал бы, а так, он одно и тоже рассказывает, то есть он там был, но то, что он это сам сделал это вообще ложь. Я в это не верю, потому что он в тот день был в алкогольном опьянении. Это курящий человек, то есть он, во-первых, физически этого не мог сделать, во-вторых, у него, мне кажется, и духу не хватило бы этого сделать. По факту было 17 ударов ножом, а он говорит, что их было 3. Некоторые разногласия. Он не сам это сделал однозначно. Ему не нужно было это делать, если бы это было без чьего-то указания – он бы этого не делал, я считаю”, – рассказала дочь активистки.

Напомним

Подсудимый Юрий Россошанский отрицает свою причастность к убийству. В суде он заявил, что его заставили признаться в преступлении. 

Ранее родственники Ноздровской рассказывали, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. До 2014 года Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

Вместе с тем, дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.

Яценко пока не фигурант дела, а свою причастность к преступлению отрицает.

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