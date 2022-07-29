"Без чьего-либо указания он бы этого не делал": родственники Ноздровской не верят, что Россошанский сам убил правозащитницу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Родственники правозащитницы Ирины Ноздровской, которую в 2018 году нашли мертвой в Киевской области, не верят, что подсудимый Юрий Россошанский мог единолично совершить преступление. Об этом в интервью УНН рассказала дочь погибшей Анастасия Ноздровская.
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“Я считаю, что он там был, потому что он оговорился, были такие моменты, если бы человек не присутствовал бы там… ну, по памяти он несколько раз повторял некоторые моменты – если бы он лгал, он бы уже новую какую-то версию придумал, другие моменты придумывал бы, а так, он одно и тоже рассказывает, то есть он там был, но то, что он это сам сделал это вообще ложь. Я в это не верю, потому что он в тот день был в алкогольном опьянении. Это курящий человек, то есть он, во-первых, физически этого не мог сделать, во-вторых, у него, мне кажется, и духу не хватило бы этого сделать. По факту было 17 ударов ножом, а он говорит, что их было 3. Некоторые разногласия. Он не сам это сделал однозначно. Ему не нужно было это делать, если бы это было без чьего-то указания – он бы этого не делал, я считаю”, – рассказала дочь активистки.
Напомним
Подсудимый Юрий Россошанский отрицает свою причастность к убийству. В суде он заявил, что его заставили признаться в преступлении.
Ранее родственники Ноздровской рассказывали, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. До 2014 года Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.
Вместе с тем, дочь Ноздровской на суде заявила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц, который на нем был.
Яценко пока не фигурант дела, а свою причастность к преступлению отрицает.