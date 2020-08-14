Без чемпіонки: тріумфаторка "US Open" відмовилась від захисту титулу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Діюча переможниця Відкритого чемпіонату США (“US Open”) канадська тенісистка Бьянка Андреєску пропустить участь у турнірі в цьому році, передає УНН з посиланням на сайт WTA.
Переможниця Відкритого чемпіонату США з тенісу 2019 року Андреєску пропустить заключні змагання сезону категорії “Великого шолому”.
“Після тривалих розмов з близькими я прийняла непросте рішення не виступати в Нью-Йорку в цьому році. Це пов’язано з моїм наміром повністю відновитися, щоб повернутися на високий рівень”, — сказала канадка.
Відзначимо, що Андреєску зазнала пошкодження на груповій стадії Підсумкового чемпіонату WTA минулого року і не провела з тих пір жодного поєдинку.
Зауважимо, що минулорічний переможець “US Open” Рафаель Надаль теж відмовився від участі в турнірі у зв’язку із пандемією коронавірусу.
Додамо, “US Open” 2020 року триватиме з 31 серпня по 13 вересня.