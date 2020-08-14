Без чемпионки: победительница "US Open" отказалась от защиты титула
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Действующая победительница Открытого чемпионата США (“US Open”) канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит участие в турнире в этом году, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Победительница Открытого чемпионата США по теннису 2019 года Андрееску пропустит заключительные соревнования сезона категории “Большого шлема”.
“После длительных разговоров с близкими я приняла непростое решение не выступать в Нью-Йорке в этом году. Это связано с моим намерением полностью восстановиться, чтобы вернуться на высокий уровень”, — сказала канадка.
Отметим, что Андрееску претерпела повреждения на групповой стадии Итогового чемпионата WTA в прошлом году и не провела с тех пор ни одного поединка.
Заметим, что прошлогодний победитель “US Open” Рафаэль Надаль тоже отказался от участия в турнире в связи с пандемией коронавируса.
Добавим, “US Open” 2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября.