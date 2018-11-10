Без букетиків і тортиків: В'ятрович розповів про зміну концепції 8 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українське суспільство готове відмовитися від традиції святкування 8 березня. Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.
Говорячи про свято 8 березня, В’ятрович наголосив, що українське суспільство готове відмовитися від традиції його святкування.
"Зокрема, через те, що дедалі більше українців розуміє, що ми не можемо жити в одному ритмі з державою-агресором. Ця синхронність у відзначенні якихось свят із країною, яка намагається знищити нашу державу, є тим, що нас послаблює. І особливо серед молодшого покоління немає якоїсь ностальгії щодо таких свят, як 8 березня", - сказав він.
В’ятрович переконаний, що цей день змінить свій формат.
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"Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція - ми будемо говорити не про міжнародний жіночий день, а про день боротьби за права жінок, що є важливим для українського суспільства. Очевидно, в такому новому форматі абсолютно зайвим буде вихідний день, який перетворює це свято на "день тортиків і букетиків", - пояснив голова Інституту нацпам'яті.
Раніше, в Інституті нацпам’яті заявляли про необхідність декомунізації свят 8 березня і 9 травня.
Нагадаємо, Українським інститутом національної пам'яті розроблено низку пропозицій, спрямованих на зміну національного календаря державних свят. Зокрема йдеться про перенесення вихідного дня з 9 травня на 8-ме.