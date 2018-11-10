Без букетиків і тортиків: В'ятрович розповів про зміну концепції 8 березня

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українське суспільство готове відмовитися від традиції святкування 8 березня. Не кажу, що 8 березня взагалі зникне з календаря, але думаю, що зміниться його ідея і концепція. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.