Без букетиков и тортиков: Вятрович рассказал об изменении концепции 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинское общество готово отказаться от традиции празднования 8 марта. Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.
Говоря о празднике 8 марта, Вятрович отметил, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования.
"В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-то праздников со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет. И особенно среди молодого поколения нет какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта", - сказал он.
Вятрович убежден, что этот день изменит свой формат.
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"Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция - мы будем говорить не о международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате совершенно излишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков", - пояснил глава Института нацпамяти.
Ранее, в Институте нацпамяти заявляли о необходимости декоммунизации праздников 8 марта и 9 мая.
Напомним, Украинским институтом национальной памяти разработан ряд предложений, направленных на изменение национального календаря государственных праздников. В частности речь идет о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е.