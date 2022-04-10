Берлусконі заявив, що глибоко розчарований путіним і назвав звірства росії в Бучі військовим злочином

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"Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою володимира путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом. Я познайомився з ним двадцять років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру", - заявив Берлусконі.

"Зіткнувшись з жахом масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших українських містах, справжніми військовими злочинами, росія не може заперечувати свою відповідальність. Навпаки, в її інтересах виявити і зрадити суду тих, хто несе відповідальність за поведінку, яку закон і мораль вважають неприйнятною навіть під час війни", - наголосив він.

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Президент Європарламенту заявила CNN, що в Україні здійснюються "міжнародні військові злочини".