Берлусконі заявив, що глибоко розчарований путіним і назвав звірства росії в Бучі військовим злочином
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Колишній італійський прем'єр-міністр та лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі сказав, що "розчарований" у російському президенті володимирі путіні через вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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"Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою володимира путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом. Я познайомився з ним двадцять років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру", - заявив Берлусконі.
"Зіткнувшись з жахом масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших українських містах, справжніми військовими злочинами, росія не може заперечувати свою відповідальність. Навпаки, в її інтересах виявити і зрадити суду тих, хто несе відповідальність за поведінку, яку закон і мораль вважають неприйнятною навіть під час війни", - наголосив він.
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