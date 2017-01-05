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Берлінський нападник А.Амрі був відомий поліції під 14 іменами

Берлінський нападник А.Амрі був відомий поліції під 14 іменами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Аніс Амрі, який в'їхав вантажівкою у залюднений різдвяний ярмарок у Берліні, убивши 12 людей, ‎був нелегально зареєстрований під 14 фальшивими іменами, заявила німецька влада.‎ Таку інформацію, зокрема, оприлюднив голова управління кримінальної поліції у Північному ‎Рейні-Вестфалії, де жив Амрі, передає УНН із посиланням на ВВС.

За словами Дітера Шурмана, правоохоронці зробили усе можливе, ‎аби запобігти нападу, проте ані регіональна, ані федеральна влада не змогла знайти доказів того, ‎що Амрі планував здійснити теракт.‎

За даними слідства, Амрі мешкав у землі Північний Рейн-Вестфалія й реєструвався під різними ‎іменами, щоб отримувати різну допомогу від влади та не дати правоохоронцям себе ‎відслідкувати.‎

"Атаку вчинила людина, про яку сили безпеки знали багато", - визнав міністр внутрішніх справ ‎Північного Рейну-Вестфалії Ральд Яґер, виступаючи перед парламентом землі у Дюссельдорфі.‎

За його словами, 24-річний вихідець із Тунісу Аніс Армі спершу був зареєстрований у місті ‎Клеве, що в Північному Рейні-Вестфалії, проте у лютому 2016 року він переїхав до Берліна.‎

Його запит на отримання притулку відхилили у червні, через 11 місяців після того, як він прибув ‎до Німеччини із Італії, де відсидів чотири роки у в'язниці. Проте влада Тунісу відмовилася ‎забрати його назад, оскільки у нього не було документів.

Раніше низка опозиційних політиків висловлювали критику роботи поліції й спецслужб, ‎заявляючи, що регіональна влада припинила спостереження за Амрі й дозволила йому вільно ‎пересуватися країною, попри те, що його підозрювали в екстремізмі.‎

19 грудня у Берліні вантажівка в'їхала у різдвяний ярмарок. Загинули 12 людей, ще 40 зазнали ‎поранень. Чотири дні потому міланська поліція застрелила Аніса Амрі, посвідчення особи якого ‎знайшли у кабіні вантажівки. Його відбитки пальців співпали із тими, що знайшли на кермі ‎автомобіля.‎

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини оголосив про наміри посилити заходи зі ‎спостереження за мігрантами, які не змогли отримати притулок у країні, і покращити механізм ‎відслідковування підозрюваних у можливих нападах.‎

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