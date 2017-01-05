Берлінський нападник А.Амрі був відомий поліції під 14 іменами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Аніс Амрі, який в'їхав вантажівкою у залюднений різдвяний ярмарок у Берліні, убивши 12 людей, був нелегально зареєстрований під 14 фальшивими іменами, заявила німецька влада. Таку інформацію, зокрема, оприлюднив голова управління кримінальної поліції у Північному Рейні-Вестфалії, де жив Амрі, передає УНН із посиланням на ВВС.
За словами Дітера Шурмана, правоохоронці зробили усе можливе, аби запобігти нападу, проте ані регіональна, ані федеральна влада не змогла знайти доказів того, що Амрі планував здійснити теракт.
За даними слідства, Амрі мешкав у землі Північний Рейн-Вестфалія й реєструвався під різними іменами, щоб отримувати різну допомогу від влади та не дати правоохоронцям себе відслідкувати.
"Атаку вчинила людина, про яку сили безпеки знали багато", - визнав міністр внутрішніх справ Північного Рейну-Вестфалії Ральд Яґер, виступаючи перед парламентом землі у Дюссельдорфі.
За його словами, 24-річний вихідець із Тунісу Аніс Армі спершу був зареєстрований у місті Клеве, що в Північному Рейні-Вестфалії, проте у лютому 2016 року він переїхав до Берліна.
Його запит на отримання притулку відхилили у червні, через 11 місяців після того, як він прибув до Німеччини із Італії, де відсидів чотири роки у в'язниці. Проте влада Тунісу відмовилася забрати його назад, оскільки у нього не було документів.
Раніше низка опозиційних політиків висловлювали критику роботи поліції й спецслужб, заявляючи, що регіональна влада припинила спостереження за Амрі й дозволила йому вільно пересуватися країною, попри те, що його підозрювали в екстремізмі.
19 грудня у Берліні вантажівка в'їхала у різдвяний ярмарок. Загинули 12 людей, ще 40 зазнали поранень. Чотири дні потому міланська поліція застрелила Аніса Амрі, посвідчення особи якого знайшли у кабіні вантажівки. Його відбитки пальців співпали із тими, що знайшли на кермі автомобіля.
Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини оголосив про наміри посилити заходи зі спостереження за мігрантами, які не змогли отримати притулок у країні, і покращити механізм відслідковування підозрюваних у можливих нападах.