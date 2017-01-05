Берлинский нападающий А.Амри был известен полиции под 14 именами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Анис Амри, который въехал грузовиком в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, убив 12 человек, был нелегально зарегистрирован под 14 фальшивыми именами, заявили немецкие власти. Такую информацию, в частности, обнародовал глава управления уголовной полиции в Северном Рейне-Вестфалии, где жил Амри, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам Дитера Шурмана, правоохранители сделали все возможное, чтобы предотвратить нападение, однако ни региональная, ни федеральная власть не смогла найти доказательств того, что Амри планировал совершить теракт.
По данным следствия, Амри жил в земле Северный Рейн-Вестфалия и регистрировался под разными именами, чтобы получать различную помощь от власти и не дать правоохранителям себя отследить.
"Атака поступила от человека, о котором силы безопасности знали много", - признал министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии ральда Яґер, выступая перед парламентом земли в Дюссельдорфе.
По его словам, 24-летний выходец из Туниса Анис Арми сначала был зарегистрирован в городе Клеве, что в Северном Рейне-Вестфалии, однако в феврале 2016 он переехал в Берлин.
Его запрос на получение убежища отклонили в июне, через 11 месяцев после того, как он прибыл в Германию с Италии, где отсидел четыре года в тюрьме. Однако власти Туниса отказались забрать его назад, поскольку у него не было документов.
Ранее ряд оппозиционных политиков высказывали критику работы полиции и спецслужб, заявляя, что региональная власть прекратила наблюдение за Амри и позволила ему свободно передвигаться по стране, несмотря на то, что его подозревали в экстремизме.
19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. Погибли 12 человек, еще 40 получили ранения. Четыре дня спустя миланская полиция застрелила Аниса Амри, удостоверение личности которого нашли в кабине грузовика. Его отпечатки пальцев совпали с теми, что нашли на руле автомобиля.
Федеральный министр внутренних дел Германии объявил о намерении усилить меры по наблюдению за мигрантами, которые не смогли получить убежище в стране, и улучшить механизм отслеживания подозреваемых в возможных нападениях.