Берлін виключив запуск газопроводу "Північний потік-2"

Цитата

"Так, він це виключає", - відповів речник уряду на запитання, чи може це рішення бути іншим восени через нестачу газу.

Проект не має ліцензії на експлуатацію після нападу росії на Україну.

Доповнення

Критикований через близькість до кремля колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який зараз є головою ради директорів російського газопроводу "Північний потік-2", після зустрічі з російським президентом владіміром путіним заявив в інтерв'ю Stern, що "Північний потік-2" треба запустити.

У правлячій коаліції Німеччини після цього назвали Шредера "рупором путіна".