Берлин исключил запуск газопровода "Северный поток-2"

Цитата

"Да, он это исключает", - ответил представитель правительства на вопрос, может ли это решение быть другим осенью из-за нехватки газа.

У проекта нет лицензии на эксплуатацию после нападения россии на Украину.

Дополнение

Критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным заявил в интервью Stern, что "Северный поток-2" нужно запустить.

В правящей коалиции Германии после этого назвали Шредера "рупором путина".