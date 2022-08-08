Берлин исключил запуск газопровода "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц исключает изменение курса по газопроводу "Северный поток-2" с россии в ФРГ в Балтийском море, со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщает Tagesschau, пишет УНН.
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"Да, он это исключает", - ответил представитель правительства на вопрос, может ли это решение быть другим осенью из-за нехватки газа.
У проекта нет лицензии на эксплуатацию после нападения россии на Украину.
Дополнение
Критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным заявил в интервью Stern, что "Северный поток-2" нужно запустить.
В правящей коалиции Германии после этого назвали Шредера "рупором путина".