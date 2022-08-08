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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Берлин исключил запуск газопровода "Северный поток-2"

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц исключает изменение курса по газопроводу "Северный поток-2" с россии в ФРГ в Балтийском море, со ссылкой на представителя немецкого правительства сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Цитата

"Да, он это исключает", - ответил представитель правительства на вопрос, может ли это решение быть другим осенью из-за нехватки газа.

У проекта нет лицензии на эксплуатацию после нападения россии на Украину.

Дополнение

Критикованный из-за близости к кремлю бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который сейчас является главой совета директоров российского газопровода "Северный поток-2", после встречи с российским президентом владимиром путиным заявил в интервью Stern, что "Северный поток-2" нужно запустить.

В правящей коалиции Германии после этого назвали Шредера "рупором путина".

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