Берлін виділить МКС ще мільйон євро для розслідування воєнних злочинів на тлі війни рф проти України

Цитата

"За запитом понад 40 держав-учасниць МКС, включаючи Німеччину, він (прокурор МКС Карім Хан - ред.) оголосив про негайний початок розслідування страшних злочинів, скоєних в Україні, та направив до цієї країни групу слідчих. З цією метою Німеччина надає МКС додаткову суму в один мільйон євро", - вказали у МЗС ФРН.

Деталі

У МЗС ФРН нагадали, що на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 7 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вказала: "Ми єдині перед воєнними злочинами, свідком яких став світ останні кілька днів: ми будемо працювати разом, щоб розслідувати ці злочини, притягнути винних до суду і надати будь-яку підтримку, необхідну для їх розслідування".

Доповнення

За даними Мін'юсту, до Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни. Також окремо є близько 10 країн, які самостійно розслідують злочини рф, вчинені на території України, а також у межах Спільної слідчої групи разом з українськими правоохоронцями і прокуратурою.