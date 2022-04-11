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Берлін виділить МКС ще мільйон євро для розслідування воєнних злочинів на тлі війни рф проти України

Київ • УНН

 • 158830 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Німеччина підтримає Міжнародний кримінальний суд додатковим 1 млн євро для розслідування воєнних злочинів на тлі війни рф проти України, повідомили у Міністерстві закордонних справ країни, пише УНН.

Берлін виділить МКС ще мільйон євро для розслідування воєнних злочинів на тлі війни рф проти України

Цитата

"За запитом понад 40 держав-учасниць МКС, включаючи Німеччину, він (прокурор МКС Карім Хан - ред.) оголосив про негайний початок розслідування страшних злочинів, скоєних в Україні, та направив до цієї країни групу слідчих. З цією метою Німеччина надає МКС додаткову суму в один мільйон євро", - вказали у МЗС ФРН.

Деталі

У МЗС ФРН нагадали, що на полях зустрічі міністрів закордонних справ  G7 7 квітня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вказала: "Ми єдині перед воєнними злочинами, свідком яких став світ останні кілька днів: ми будемо працювати разом, щоб розслідувати ці злочини, притягнути винних до суду і надати будь-яку підтримку, необхідну для їх розслідування".

Доповнення

За даними Мін'юсту, до Міжнародного кримінального суду у Гаазі через воєнні злочини росії звернулися вже 42 країни. Також окремо є близько 10 країн, які самостійно розслідують злочини рф, вчинені на території України, а також у межах Спільної слідчої групи разом з українськими правоохоронцями і прокуратурою.

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