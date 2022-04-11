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Берлин выделит МУС еще миллион евро для расследования военных преступлений на фоне войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 158830 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Германия поддержит Международный уголовный суд дополнительным 1 млн евро для расследования военных преступлений на фоне войны рф против Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел страны, пишет УНН.

Берлин выделит МУС еще миллион евро для расследования военных преступлений на фоне войны рф против Украины

Цитата

"По запросу более 40 государств-участниц МКС, включая Германию, он (прокурор МУС Карим Хан - ред.) объявил о немедленном начале расследования страшных преступлений, совершенных в Украине, и направил в эту страну группу следователей. С этой целью Германия предоставляет МУС дополнительную сумму в один миллион евро", - указали в МИД ФРГ.

Детали

В МИД ФРГ напомнили, что на полях встречи министров иностранных дел G7 7 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала: "Мы едины перед лицом военных преступлений, свидетелем которых стал мир последние несколько дней: мы будем работать вместе, чтобы расследовать эти преступления, предать виновных суду и оказать любую поддержку, необходимую для их расследования".

Дополнение

По данным Минюста, в Международный уголовный суд в Гааге из-за военных преступлений россии обратились уже 42 страны. Также отдельно есть около 10 стран, которые самостоятельно расследуют преступления рф, совершенные на территории Украины, а также в рамках Совместной следственной группы вместе с украинскими правоохранителями и прокуратурой.

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