Берлін розглядає можливість включення України до списку безпечних країн

Повідомляється, що на таку можливість вказало МВС ФРН у відповіді на офіційний запит депутата бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Лінди Тойтеберг, на яке посилаються німецькі ЗМІ. Так, німецький уряд планує додати до списку країн відповідної категорії Україну, Білорусь, Молдову, Кубу, Колумбію, В'єтнам, Танзанію, Пакистан, Індію, Кенію, Бенін, Гвінею-Бісау, Центральноафриканську республіку і Чад. Раніше цього року було вирішено внести до переліку Туніс, Алжир, Марокко і Грузію.

Як зазначається, рішення німецького уряду пояснюється тим, що частка позитивних рішень за клопотаннями про притулок від громадян з цих держав становить у поточному році менше п'яти відсотків. Згідно з коаліційною угодою, країни можуть бути оголошені безпечними, якщо частка менше п'яти відсотків зберігається протягом декількох років. Мігрантів з таких країн походження легше висилати з Німеччини у разі відмови в наданні притулку, їх клопотання про притулок розглядають у прискореному порядку, пише видання.

Водночас у МВС ФРН підкреслили, що остаточне рішення залежить від виконання ще низки критеріїв, а також приписів Євросоюзу і рішення федерального конституційного суду Німеччини. Уряд ФРН спочатку має провести детальний аналіз ситуації в цих державах і підтвердити, що в них відсутня загроза тортур, нелюдського поводження або збройного конфлікту. Коли саме такий аналіз може бути завершено, поки неясно, відзначили в міністерстві.

Як повідомляв УНН, за останні півроку українська влада отримала багато позитивних сигналів від Європейського Союзу.