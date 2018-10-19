Берлин рассматривает возможность включения Украины в список безопасных стран

Сообщается, что на такую ​​возможность указал МВД ФРГ в ответе на официальный запрос депутата бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Линды Тойтеберг, на которое ссылаются немецкие СМИ. Так, немецкое правительство планирует добавить в список стран соответствующей категории Украину, Беларусь, Молдову, Кубу, Колумбию, Вьетнам, Танзанию, Пакистан, Индию, Кению, Бенин, Гвинею-Бисау, Центральноафриканскую Республику и Чад. Ранее в этом году было решено внести в перечень Тунис, Алжир, Марокко и Грузию.

Как отмечается, решение немецкого правительства объясняется тем, что доля положительных решений по ходатайствам об убежище от граждан из этих государств составляет в текущем году менее пяти процентов. Согласно коалиционному соглашению, страны могут быть объявлены безопасными, если доля менее пяти процентов сохраняется в течение нескольких лет. Мигрантов из таких стран происхождения легче высылать из Германии в случае отказа в предоставлении убежища, их ходатайства об убежище рассматривают в ускоренном порядке, пишет издание.

В то же время в МВД ФРГ подчеркнули, что окончательное решение зависит от выполнения еще ряда критериев, а также предписаний Евросоюза и решения федерального конституционного суда Германии. Правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта. Когда именно такой анализ может быть завершен, пока неясно, отметили в министерстве.

Как сообщал УНН, за последние полгода украинская власть получила много позитивных сигналов от Европейского Союза.