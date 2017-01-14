Берлін буде боротися з коментарями, які розпалюють ненависть
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. ФРН Правляча коаліція, що складається з блоку християнських партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини, домовилася посилити заходи проти публікації в соціальних мережах коментарів, що розпалюють ненависть, і підроблених новин, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Коаліція має намір домогтися того, щоб Facebook, твіттер та інші подібні інтернет-сервіси мали легкодоступні відділи скарг і реагували протягом 24 годин. В іншому випадку їм буде загрожувати значний штраф.
На думку політиків, Інтернет-платформи погано виконують вимоги закону видаляти агресивні коментарі і фейкові новини наклепницького характеру. Тому, на їх думку, тепер слід вимагати дотримання чітких термінів.
“Ми сподіваємося, що практика видалення в Facebook буде значно поліпшена”, — сказав Хайко Мас. Він пригрозив “терміновими правовими наслідками”, якщо в ході моніторингу, який буде проведено в найближчі тижні, з’ясується, що стирається занадто мало караного контенту.