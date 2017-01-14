Берлин будет бороться с комментариями, которые разжигают ненависть
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. ФРГ Правящая коалиция, состоящая из блока христианских партий ХДС / ХСС и Социал-демократической партии Германии, договорилась усилить меры против публикации в социальных сетях комментариев, разжигающих ненависть, и поддельных новостей, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Коалиция намерена добиться того, чтобы Facebook, твиттер и другие подобные интернет-сервисы имели легкодоступные отделы жалоб и реагировали в течение 24 часов. В противном случае им будет грозить крупный штраф.
По мнению политиков, Интернет-платформы плохо выполняют требования закона удалять агрессивные комментарии и фейковые новости клеветнического характера. Поэтому, по их мнению, теперь следует требовать соблюдения четких сроков.
"Мы надеемся, что практика удаления в Facebook будет значительно улучшена", - сказал Хайко Мас. Он пригрозил "срочными правовыми последствиями", если в ходе мониторинга, который будет проведен в ближайшие недели, выяснится, что стирается слишком мало наказуемого контента.