Бережіться "хомутинніки": аграрії погрожують провести страйк під стінами ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Аграрії влаштують страйк під стінами Верховної Ради через п'ять днів. Про це повідомив представник громадської організації "Всеукраїнська аграрна рада" Володимир Хвостов в Facebook, передає УНН.
За його словами, він представляє інтереси дрібних і середніх фермерів Херсонської області, які вкрай незадоволені "правками Хомутинніка" до Податкового кодексу України щодо скасування повернення ПДВ дрібним і середнім експортерам олійних культур.
"Парламент щороку під ялинку нам підносить сюрприз. Цього разу ми отримали "подарунок" у вигляді скасування ПДВ при експорті олійних. І ми вийшли сьогодні, щоб відстояти свої права", - зазначив він.
В.Хвостов пояснив, що податкові нововведення принесуть колосальні збитки дрібним фермерам і збагатять великі агрохолдинги.
"Якщо говорити про сою, то ми втратимо 2 тис. грн на кожній тонні, Херсонська область виробляє понад 300 тис. тонн - можете порахувати, які це великі гроші. У масштабах країни ми втрачаємо 10-12 млрд грн. Кому це вигідно?
Це вигідно великим аграрним холдингам, які мають власну переробку. Після переробки нашої сировини, вони отримають ті гроші, які ми втрачаємо", - підкреслив він.
В.Хвостов попередив, що наступний страйк пройде під стінами Верховної Ради.
"Бережіться парламентарі, хомутинніки, ми вийшли на попереджувальну акцію, наступна через 5 днів під стінами парламенту", - резюмував він.
Нагадаємо, сьогодні в дев'яти областях аграрії перекрили траси. У такій спосіб вони намагаються донести до влади свій протест проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування для дрібних і середніх фермерів скасування ПДВ.
Вони вважають, що ініціатива належить народному депутату від партії "Відродження" Віталію Хомутинніку, члену Податкового Комітету ВР, який за сумісництвом є бенефіціаром великого агрохолдингу "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних культур.