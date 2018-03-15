Берегитесь "хомутынники": аграрии угрожают провести забастовку под стенами ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Аграрии устроят забастовку под стенами Верховной Рады через пять дней. Об этом сообщил представитель общественной организации “Всеукраинский аграрный совет” Владимир Хвостов в Facebook, передает УНН.
По его словам, он представляет интересы мелких и средних фермеров Херсонской области, которые крайне недовольны “правками Хомутынника” в Налоговый кодекс Украины об отмене возврата НДС мелким и средним экспортерам масличных культур.
“Парламент каждый год под елку нам преподносит сюрприз. В этот раз мы получили “подарок” в виде отмены НДС при экспорте масличных. И мы вышли сегодня, чтобы отстоять свои права”, - отметил он.
В.Хвостов пояснил, что налоговые новшества принесут колоссальные убытки мелким фермерам и обогатят крупные агрохолдинги.
“Если говорить о сое, то мы потеряем 2 тыс. грн на каждой тонне, Херсонская область производит более 300 тыс. тонн – можете посчитать, какие это большие деньги. В масштабах страны мы теряем 10-12 млрд грн. Кому это выгодно?
Это выгодно крупным аграрным холдингам, которые имеют собственную переработку. После переработки нашего сырья, они получат те деньги, которые мы теряем”, - подчеркнул он.
В.Хвостов предупредил, что следующая забастовка пройдет под стенами Верховной Рады.
“Берегитесь парламентарии, хомутынники, мы вышли на предупредительную акцию, следующая через 5 дней под стенами парламента”, - резюмировал он.
Напомним, сегодня в девяти областях аграрии перекрыли трассы. В такой способ они пытаются донести до власти свой протест против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены для мелких и средних фермеров отмены НДС.
Они полагают, что инициатива принадлежит народному депутату от партии “Відродження” Виталию Хомутыннику, члену Налогового Комитета ВР, который по совместительству является бенефициаром крупного агрохолдинга “Кернел”, специализирующегося на переработке масличных культур.