Берег японського острова вкритий “кораблями-привидами”

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Як відомо, кораблі піднялися на поверхню під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті. Тепер затонулі кораблі знаходяться на вулканічному попелі.

24 японських транспортних судна були потоплені Військово-морськими силами США під кінець Другої світової війни.

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“Знебарвлена морська область поширилася на прилеглі райони, це вказує на те, що вулканічна активність ще не зменшилася”, — повідомив Сецуя Накада, директор Урядового центру сприяння дослідженням вулканів японському каналу All Nippon News.

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