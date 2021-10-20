Берег японського острова вкритий “кораблями-привидами”
Київ • УНН
Київ. 20 жовтня. УНН. На берег острова Іводзіме в Японії викинуло кораблі. Повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
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Як відомо, кораблі піднялися на поверхню під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті. Тепер затонулі кораблі знаходяться на вулканічному попелі.
24 японських транспортних судна були потоплені Військово-морськими силами США під кінець Другої світової війни.
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“Знебарвлена морська область поширилася на прилеглі райони, це вказує на те, що вулканічна активність ще не зменшилася”, — повідомив Сецуя Накада, директор Урядового центру сприяння дослідженням вулканів японському каналу All Nippon News.
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