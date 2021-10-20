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Берег японського острова вкритий “кораблями-привидами”

Київ • УНН

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Київ. 20 жовтня. УНН. На берег острова Іводзіме в Японії викинуло кораблі. Повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Як відомо, кораблі піднялися на поверхню під час підземних поштовхів, викликаних активністю вулкана Сурібаті. Тепер затонулі кораблі знаходяться на вулканічному попелі.

24 японських транспортних судна були потоплені Військово-морськими силами США під кінець Другої світової війни.

Цитата

“Знебарвлена морська область поширилася на прилеглі райони, це вказує на те, що вулканічна активність ще не зменшилася”, — повідомив Сецуя Накада, директор Урядового центру сприяння дослідженням вулканів японському каналу All Nippon News.

Нагадаємо

На острові Ла-Пальма за допомогою дрона спробують врятувати собак.

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