Берег Японского острова покрыт "кораблями-призраками"
Киев • УНН
Киев. 20 октября. УНН. На берегу острова Иводзиме в Японии всплыли корабли. Сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Как известно, на поверхность они поднялись во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати. Теперь затонувшие корабли находятся на вулканическом пепле.
24 японских транспортных судна были потоплены Военно-морскими силами США в конце Второй мировой войны.
Цитата
"Обесцвеченная морская область распространилась на близлежащие районы, это указывает на то, что вулканическая активность еще не уменьшилась", — сообщил Сецуя Накада, директор правительственного центра содействия исследованиям вулканов японском канала All Nippon News.
Напомним
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