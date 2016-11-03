Бердянські прикордонники на адмінмежі із Кримом виявили іноземця із підробленими штампами та без спецдозволу
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прикордонники на пункті пропуску “Чонгар” виявили громадянина Таджикистану без дозвільних документів на перетин адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом та підробленими відмітками Держприкордонслужби. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.
Так, сьогодні вночі до контрольного пункту “Чонгар” із тимчасово окупованого Криму прибув громадянин Таджикистану. Під час контролю прикордонники встановили, що іноземець до Криму потрапив через недійсний пункт пропуску, також у нього відсутній спеціальний дозвіл на перетин адмінмежі. Окрім того, у паспортному документі громадянина правоохоронці виявили одразу два підроблених дата-штампи прикордонного відомства про перетин кордону.
Іноземцю прикордонники встановленим порядком заборонили перебувати та території України терміном на 3 роки.
За цим фактом правоохоронці направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів)