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15 марта, 19:03 • 113945 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163005 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135821 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128483 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111769 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104898 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101035 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Бердянские пограничники на админграницах с Крымом обнаружили иностранца с поддельными штампами и без спецразрешения

Киев • УНН

 • 8248 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Пограничники на пункте пропуска "Чонгар" обнаружили гражданина Таджикистана без разрешительных документов на пересечение админграниц с временно оккупированным Крымом и поддельными отметками Госпогранслужбы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского пограничного отряда.

Так, сегодня ночью на контрольный пункт "Чонгар" с временно оккупированного Крыма прибыл гражданин Таджикистана. Во время контроля пограничники установили, что иностранец в Крым попал через недействительный пункт пропуска, также у него отсутствует специальное разрешение на пересечение админграниц. Кроме того, в паспортном документе гражданина правоохранители обнаружили сразу две поддельных даты-штампа пограничного ведомства о пересечении границы.

Иностранцу пограничники в установленном порядке запретили находиться на территории Украины сроком на 3 года.

По данному факту правоохранители направили сообщение Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

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