Бердянские пограничники на админграницах с Крымом обнаружили иностранца с поддельными штампами и без спецразрешения

Так, сегодня ночью на контрольный пункт "Чонгар" с временно оккупированного Крыма прибыл гражданин Таджикистана. Во время контроля пограничники установили, что иностранец в Крым попал через недействительный пункт пропуска, также у него отсутствует специальное разрешение на пересечение админграниц. Кроме того, в паспортном документе гражданина правоохранители обнаружили сразу две поддельных даты-штампа пограничного ведомства о пересечении границы.

Иностранцу пограничники в установленном порядке запретили находиться на территории Украины сроком на 3 года.

По данному факту правоохранители направили сообщение Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления по ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).